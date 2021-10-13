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Пандемия COVID-19

Эксперты: пандемия продолжает представлять основную угрозу мировой экономике

Итальянский министр экономики и финансов Даниэле Франко сообщил, что министры "двадцатки" считают вакцинацию глобальным общим благом

РИМ, 13 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса по-прежнему представляет главную угрозу мировой экономике. К такому заключению пришли профильные министры и главы центральных банков стран Группы двадцати на состоявшейся в среду в Вашингтоне четвертой встрече в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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"Пандемия продолжает представлять основную угрозу мировой экономике главным образом из-за непредсказуемости появления новых вариантов [коронавируса]", - сказал на пресс-конференции в онлайн-формате глава Банка Италии Иньяцо Виско.

Со своей стороны итальянский министр экономики и финансов Даниэле Франко сообщил, что министры "двадцатки" считают вакцинацию "глобальным общим благом".

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ИталияПандемия COVID-19
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