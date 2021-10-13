Эксперты: пандемия продолжает представлять основную угрозу мировой экономике

РИМ, 13 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса по-прежнему представляет главную угрозу мировой экономике. К такому заключению пришли профильные министры и главы центральных банков стран Группы двадцати на состоявшейся в среду в Вашингтоне четвертой встрече в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.