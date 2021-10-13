"Россети": премия "Глобальная энергия" важна для поиска прорывных решений

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премия "Глобальная энергия" важна для поиска прорывных решений, в частности, в электросетевом комплексе, заявил генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин.

"Результаты исследований лауреатов "Глобальной энергии" уже сегодня находят применение в электросетевом комплексе. Например, в Санкт-Петербурге мы строим самую протяженную в мире высокотемпературную сверхпроводящую линию, которая повысит надежность электроснабжения 400 тысяч жителей города. Также актуальны открытия в области накопления энергии, которые находят применение при электроснабжении критической и социальной инфраструктуры, а также в энергосистемах с большой долей ВИЭ", - сказал Рюмин в ходе церемония награждения..

Премию получили россияне Сулейман Аллахвердиев и Зинфер Исмагилов, американцы Пэйдун Ян и И Цуй, Карло Руббиа из Италии, а также Николаос Хатциаргириу из Греции. Наградами были отмечены разработки, направленные на устойчивое развитие отрасли и борьбу с изменением климата, создание новых технологий для построения "умных" сетей и накопителей, использование возможностей солнечной, водородной и биоэнергетики.

Победители "Глобальной энергии" были отобраны комиссией, в состав которой входят 19 ученых из 13 стран, а на соискание премии в этом году было подано 94 заявки, тогда как в 2020 году их число составило 78.

Учредителем премии является ассоциация "Глобальная энергия" созданная в 2002 году по инициативе Нобелевского лауреата Жореса Алферова для стимулирования инноваций, содействия международному энергетическому сотрудничеству. В настоящее время ее членами являются компании "Россети ФСК ЕЭС", "Газпром" и "Сургутнефтегаз".

"Россети" - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.