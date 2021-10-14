На ремонт трех мостов в Карачаево-Черкесии направят 1,2 млрд рублей по госпрограмме

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Ремонт мостов через реки Джегута, Малый Зеленчук и Большая Лаба запланирован в рамках госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры". На работы планируется направить 1,2 млрд рублей, сообщили в компании "Ростендер".

"1,2 млрд рублей выделили на ремонт мостов в Карачаево-Черкесии. Карачаевочеркесавтодор объявил три тендера на ремонт мостов через реку Джегута автодороги Усть - Джегута - Терезе, реку Малый Зеленчук автодороги Черкесск - Хабез - подъезд к МЦО "Архыз" и реку Большая Лаба автодороги Майкоп - Карачаевск", - рассказали в компании.

В рамках ремонтных работ планируется устроить дорожную одежду, опоры, пролетное строение и очистные сооружения, провести берегоукрепительные работы, установить новое металлическое барьерное ограждение.

После капитального ремонта ширина моста через реку Большая Лаба будет составлять 14,5 м, длина - 118,5 м, на работы будет направлено 335 млн рублей. Ширина и длина моста через реку Малый Зеленчук - 15,7 м и 118,3 м соответственно, планируется выделить 439 млн рублей. Ширина моста через реку Джегута составит 11,1 м, длина - 106,8 м, будет направлено 494 млн рублей. Работы планируется завершить не позднее декабря 2023 года.

Работы пройдут в рамках адресной программы реализации мероприятий "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры".