Новые правила по международному налогообложению вступят в силу в 2023 году

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Новые правила по международному налогообложению транснациональных корпораций вступят в силу в 2023 году, после чего будет отменено национальное налогообложение. Об этом сказал в среду по завершении встречи министров финансов и глав Центробанков стран Группы двадцати министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко.

"Мы обсуждали тему цифрового налогообложения. Мы ожидаем, что соглашение о глобальном налогообложении транснациональных компаний должно вступить в силу в 2023 году, тогда и будут отменены национальные налоги", - сказал министр, уточнив, что в Италии это будет сделано в 2024 году.

В июле министры финансов и руководители центральных банков "двадцатки" по итогам предыдущей встречи в Венеции выступили в поддержку проведения международной налоговой реформы, основные параметры которой были согласованы министрами финансов Группы семи 5 июня на встрече в Великобритании. Там была достигнута договоренность о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения: налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас.