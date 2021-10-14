Путин допустил использование в будущем криптовалют как "средств накопления"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Криптовалюты в будущем могут быть использованы как средства накопления, однако сейчас об этом говорить "рановато". Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Журналистка телеканала Хедли Гэмбл спросила Путина о том, когда расчеты по контрактам на поставки нефти будут осуществляться не в долларах, а, например, в криптовалюте. В свою очередь президент подчеркнул, что криптовалюта может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна и пока ничем не обеспечена. "Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить <...> Для того чтобы переводить средства из одного места в другое да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что все развивается, все имеет право на существование. "Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть когда-то это может быть и средством накопления, - указал Путин. - Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато".