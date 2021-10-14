Путин заявил, что главной задачей в России является рост доходов граждан

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан самой главной задачей в России, подчеркнув, что власти будут действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики.

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"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, - это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами", - сказал глава государства в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

По его словам, для этого нужно обеспечить рост экономики и изменение ее качества. "Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы демографической", - подчеркнул Путин.