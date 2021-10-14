Путин заявил, что на энергетическом рынке удается находить сбалансированные решения

"Что касается наших усилий по стабилизации мирового энергетического рынка, то да, у нас все это происходит в довольно жестком режиме: мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции, но находим, до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения", - сказал глава государства. Таким образом по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Путин ответил на вопрос журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл об ОПЕК+. Кадры интервью показаны в четверг телеканалом "Россия-24".

"И наши партнеры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, все-таки они строят планы и по зеленой энергетике, что, на первый взгляд, выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни", - заметил Путин. "Мы с ними говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии", - отметил российский лидер. Он полагает, что "это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем".

Глава российского государства считает, что "Ближний Восток - это очень перспективный регион мира". "И то, что я сейчас вижу и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии - руководство этих стран предпринимает энергичные шаги для того, чтобы диверсифицировать свою экономику. Руководство этих стран думает о будущем, и я уверен, что они будут добиваться результатов, потому что действуют очень целенаправленно", - подчеркнул Путин.