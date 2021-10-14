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Банки сократили выдачу потребкредитов почти на 7% в сентябре на фоне "охлаждающих" мер ЦБ

Среди основных причин глава бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин выделяет рост ключевой ставки и ужесточение регуляторной риторики на рынке

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские банки в сентябре выдали 1,17 млн потребкредитов на 362,6 млрд руб. Это на 7% меньше по количеству и на 3% меньше по объему по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных, предоставленных ТАСС бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Основные причины видятся две: рост ключевой ставки, которая привела к увеличению номинальный ставок по потребительскому кредитованию, и ужесточение регуляторной риторики на рынке, направленной на ограничение выдачи необеспеченных кредитов", - комментирует глава бюро Олег Лагуткин.

При этом по сравнению с прошлым годом выдачи выросли на 6,8% по количеству и 31% по объему.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор видит опасность перегрева в потребительском кредитовании. В этом году рост может достичь 20%, при этом доходы граждан восстанавливаются не так быстро. Во избежание социальных и финансовых рисков, ЦБ снова вводит в действие макропруденциальные меры. С1 октября Банк России повысил макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам, что делает выдачу потребительских кредитов менее выгодной для российских банков. В ЦБ отмечали, что данное решение принято в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом показателя долговой нагрузки граждан и увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов. По данным ЦБ, доля потребкредитов с ПДН (отношение платежей по кредиту к доходу) выше 80% во II квартале 2021 года выросла до 30,3%.

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