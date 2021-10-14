Эксперт: полностью отказываться от традиционных энергоресурсов еще рано

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Газовый кризис в Европе показал, что полностью отказываться от традиционных энергоресурсов еще рано, но внедрение современных технологий в угольной отрасли может значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Такое мнение высказал ТАСС глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

"Ситуация с газом показала, что полностью отказываться от традиционных энергоресурсов еще рано. Процесс перехода на возобновляемую энергетику не может быть быстрым. Несмотря на то, что из-за новых экологических требований многие шахты вынуждены закрываться, угольная отрасль по-прежнему дает планете порядка 40% всей электроэнергии. От такого объема нельзя отказаться в короткие сроки без ущерба для мировой экономики", - отметил Панкин.

По словам главы ЧБТР, сейчас в мире на угольные электростанции приходится более 35% выбросов СО2 и более 70% всех выбросов парниковых газов в секторе производства электроэнергии, но инновационные технологии могут помочь значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

"Угольная отрасль безусловно нуждается в модернизации. Но многие банки развития, например, МБРР и ЕБРР, основываясь на лозунгах зеленой экономики, больше не инвестируют в проекты по угольной генерации. ЧБТР считает, что с помощью внедрения современных технологий в отрасли можно значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Наша стратегия предусматривает продолжение инвестиций в проекты по модернизации угольной отрасли, улучшающие ее экологические и социальные показатели. Уголь может еще не раз спасти человечество от холодных зим", - отметил он.

Панкин пояснил, что такими технологиями могут быть системы улавливания и хранения СО2, которые в дальнейшем можно будет применять и для получения водорода из угля в рамках зеленой повестки.

"Уже через 30 лет водород может покрыть четверть мировой потребности в энергии. И у России есть все шансы стать крупным игроком на этом рынке. Учитывая "зеленый вектор" развития в ЕС, а также наличие международной системы газоснабжения, производство водородного топлива именно из природного газа может стать одним из самых эффективных решений. Это открывает дополнительные возможности как для российской газовой отрасли в целом, так и для использования российской газотранспортной системы в частности", - резюмировал эксперт.

Газовый кризис

Быстрый рост цен на газ на европейском рынке продолжался с конца августа до начала октября.

6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум. Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед зимой. По оценкам Еврокомиссии, счета за электроэнергию для граждан многих стран ЕС выросли в сентябре на €400-500 в год, рост и нестабильность цен на энергию обещает дальнейший общий рост цен на продукты питания, а в перспективе и на все остальные виды товаров.