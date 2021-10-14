Байден призвал инвестировать в производство внутри США, уменьшая зависимость от импорта

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду призвал укреплять цепи поставок, а также активизировать инвестиции в производство продукции внутри страны, снижая зависимость от импорта из-за рубежа.

"Мы должны инвестировать, чтобы производить больше наших товаров прямо здесь, в США. Никогда больше наша страна и наша экономика не должны быть не в состоянии производить необходимую нам критически важную продукцию, потому что у нас нет доступа к материалам для производства конкретного продукта. Никогда больше мы не должны слишком сильно полагаться на одну компанию, одну страну или одного человека в мире, особенно, когда страны не разделяют наши ценности в том, что касается стандартов [охраны] труда и экологии", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме.

"Мы соревнуемся за XXI век. <...> У нас по-прежнему наиболее продуктивные работники и самые новаторские умы в мире, но остальной мир догоняет нас, и мы рискуем потерять свое преимущество, если не активизируемся. Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, мы должны улучшать наши возможности в плане производства товаров здесь, в Америке, а также в перевозке готовой продукции по стране и миру", - добавил он.

Президент США также подчеркнул, что укрепление цепей поставок остается в центре внимания его команды. "Если потребуется федеральная поддержка, я буду руководить всеми соответствующими действиями. И если частный сектор не активизируется, мы будем их призывать, попросим их действовать", - заявил Байден. Он подчеркнул, что администрация США стремится не только разобраться со всеми проблемами, связанными с цепями поставок, но и устранить выявленные во время пандемии "давние слабые места" в транспортной цепи поставок.

В ходе своего выступления Байден также рассказал, что порт Лос-Анджелеса (Калифорния) будет работать круглосуточно семь дней в неделю, аналогичное решение приняло ранее руководство порта города Лонг-Бич (также в Калифорнии). "Цепи поставок означают то, как мы производим продукцию, и то, как материалы и детали доставляются на фабрики, чтобы мы могли производить продукцию. Производить здесь. А еще то, как мы перевозим продукцию: как готовый продукт попадает с завода в магазин и ваш дом. И сегодня у нас есть важное объявление: мы сделаем так, чтобы товары, которые вы покупаете, попадали к вам и на полки магазинов быстрее", - отметил глава государства. По его словам, упомянутые порты являются крупнейшими в США, именно в них доставляются 40% контейнеров с импортируемыми в страну товарами. "Это первый ключевой шаг на пути к переводу всей нашей цепи грузовых перевозок и логистических цепей поставок по всей стране на режим работы 24/7", - подчеркнул глава государства.