Судьба доллара и будущее криптовалюты. Интервью Путина американскому телеканалу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. Санкции и быстрый рост американского государственного долга подрывают позиции доллара, и хотя Россия пока не стремится уйти от расчетов в нем в своей торговле энергоресурсами, она вынуждена рассматривать различные меры для обеспечения стабильности своей финансовой системы.

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"Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента", - сказал Путин.

ТАСС собрал главное, что сказал российский лидер о перспективах мировой резервной валюты и криптовалют как средств расчета за энергоресурсы, а также о некоторых вопросах мировой и внутренней российской политики.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля. Президент беседовал с журналисткой телеканала Хедли Гэмбл, которая накануне уже задавала ему вопросы в качестве модератора пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - добавил российский лидер.

Путин также указал, что "когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом". "И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт", - обратил внимание он.

Подрыв доверия к мировой валюте

Российский президент считает, что доллар "подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается".

"Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают", - сказал Путин, пояснив, что, в частности, речь идет о "расчетах за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего".

"Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару", - добавил российский лидер.

Фундаментальная проблема госдолга США

"Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте", - сказал Путин.

"Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации", - добавил он.

"Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит", - резюмировал президент.

"Мы внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы", - подчеркнул он.

Перспективы "крипты"

"Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить <...> Для того чтобы переводить средства из одного места в другое - да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - сказал он.