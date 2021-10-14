Судьба доллара и будущее криптовалюты. Интервью Путина американскому телеканалу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. Санкции и быстрый рост американского государственного долга подрывают позиции доллара, и хотя Россия пока не стремится уйти от расчетов в нем в своей торговле энергоресурсами, она вынуждена рассматривать различные меры для обеспечения стабильности своей финансовой системы.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля. Президент беседовал с журналисткой телеканала Хедли Гэмбл, которая накануне уже задавала ему вопросы в качестве модератора пленарного заседания Российской энергетической недели.
ТАСС собрал главное, что сказал российский лидер о перспективах мировой резервной валюты и криптовалют как средств расчета за энергоресурсы, а также о некоторых вопросах мировой и внутренней российской политики.
О долларе и санкциях
"Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента", - сказал Путин.
"Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - добавил российский лидер.
Путин также указал, что "когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом". "И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт", - обратил внимание он.
Подрыв доверия к мировой валюте
Российский президент считает, что доллар "подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается".
"Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают", - сказал Путин, пояснив, что, в частности, речь идет о "расчетах за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего".
"Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару", - добавил российский лидер.
Фундаментальная проблема госдолга США
"Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте", - сказал Путин.
"Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации", - добавил он.
"Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит", - резюмировал президент.
"Мы внимательно смотрим за тем, что происходит, анализируем и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы", - подчеркнул он.
Перспективы "крипты"
"Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить <...> Для того чтобы переводить средства из одного места в другое - да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - сказал он.
Гэмбл также спросила Путина, считает ли он, что криптовалюта ничего не стоит. "Почему же? Это стоит. Просто можно ли это использовать в качестве расчетной единицы при купле-продаже нефти? Вот о чем я говорю, - ответил президент. - А потом для того, чтобы эмитировать, нужно, вы знаете об этом, огромное количество энергии. Для этого нужно использовать <...> традиционные виды, и прежде всего углеводороды".
О мировом энергорынке
"Что касается наших усилий по стабилизации мирового энергетического рынка, то да, у нас все это происходит в довольно жестком режиме: мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции, но находим, до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения", - сказал глава государства о взаимодействии в формате ОПЕК+.
"И то, что я сейчас вижу и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии - руководство этих стран предпринимает энергичные шаги для того, чтобы диверсифицировать свою экономику. Руководство этих стран думает о будущем, и я уверен, что они будут добиваться результатов, потому что действуют очень целенаправленно", - подчеркнул Путин.
"И наши партнеры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, все-таки они строят планы и по зеленой энергетике, что, на первый взгляд, выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни", - заметил Путин. "Мы с ними говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии", - отметил российский лидер.
AUKUS и угроза стабильности
"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США Великобритания Австралия [AUKUS], безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой это хорошо, но "дружить против кого-то" это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал он.
Планы на выборы
"Да, конституция [России] позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал глава государства.
"До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию", - объяснил глава государства. На его взгляд, "ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее".
Подъем доходов населения
"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, - это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами", - сказал глава государства.
"Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы демографической", - подчеркнул Путин.
Об условиях содержания Навального
"Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него, есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - сказал глава государства в ответ на вопрос о готовности улучшить "не самые лучшие условия для жизни" отбывающего наказание в колонии Алексея Навального.