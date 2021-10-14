Politico: Белый дом отказался принять по воле Конгресса меры против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация, пока ее возглавляет президент Джо Байден, не намерена вводить в отношении газопровода "Северный поток - 2" санкции, на которых настаивает Конгресс США. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источники газета Politico , описывая разногласия между Белым домом и сенатором-республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас).

Последний неоднократно подвергал проект "Северный поток - 2" резкой критике, требуя, чтобы власти США ввели в отношении газопровода "предписанные Конгрессом" рестрикции, речь о которых идет в законодательных инициативах, принятых ранее на Капитолийском холме. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, сенатор задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на посты в администрации. Как уточняет Politico, в настоящий момент Круз блокирует назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у администрации, в которой полагают, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене.

По сведениям источников Politico, Белый дом предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия: 10 августа текущего года состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает издание, прошла "плохо". "Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против "Северного потока - 2"]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его [Байдена] президентства санкции введены не будут", - пишет Politico.

Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием находящегося в его распоряжении документа, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.

"Северный поток - 2" и санкции США

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода завершилось утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. Ввод трубопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Согласно данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в нынешнем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу трубопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.