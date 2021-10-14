Два новых причала введут в эксплуатацию в порту Певека на Чукотке до конца года

ТАСС, 14 октября. Два новых причала введут в эксплуатацию в порту города Певека на Чукотке до конца года, сообщил ТАСС начальник Департамента промышленной политики округа Виктор Бочкарев.

"Росморпорт завершил работы по модернизации причалов в морском порту Певек, они выполнялись два года, и после проведения работ причалы могут принимать суда с осадкой до 8,6 м. Расчетный грузооборот составит 800 тыс. тонн в год. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца декабря 2021 года", - сказал Бочкарев.

Мероприятие по реконструкции причальных сооружений включено в федеральный проект "Морские порты России" и реализуется в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Певек - самый северный морской порт России, расположенный в Чауской губе Восточно-Сибирского моря. Он открыт для захода всех типов судов в период летней навигации, принимая грузы северного завоза, обеспечивающего жизнедеятельность Чаунского и Билибинского районов Чукотки, региона, не имеющего железнодорожного сообщения и автомобильных дорог. С сентября 2019 года в порту Певека базируется первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".