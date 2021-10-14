Чернышенко сообщил о запуске трех новых суперсервисов на портале госуслуг в 2022 году

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС. Он уточнил, что среди них - "Трудовая миграция онлайн" (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов) и "Цифровое строительство" (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства).

Вице-премьер добавил, что в следующем году одна из задач - расширение функционала уже имеющихся суперсервисов на портале госуслуг, чтобы они были более удобными для граждан. В частности, правительство планирует подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", который позволит перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет. "Изменения также коснутся суперсервиса "Мое здоровье онлайн" - это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн", - добавил он.

Чернышенко отметил, что в рамках суперсервиса "Пенсия онлайн" планируется проактивно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно.

Он добавил, что планируется ввести электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе "Трудовые отношения онлайн".

Правительство запустило 13 суперсервисов за 2020-2021 гг. на портале госуслуг. В частности, это "Поступление в вуз онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Мое здоровье онлайн" и другие.