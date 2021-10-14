В "Технополисе Москва" до конца 2022 года будут реализованы три greenfield-проекта

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новые производства микроэлектроники и медтехнологий заработают на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" до конца 2022 года. Инвесторы вложат в эти greenfield-проекты более 8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Все три завода в Зеленограде инвесторы строят по принципу greenfield, то есть возводят с нуля. При этом, в особой экономической зоне столицы для таких проектов предлагаются уже размежеванные земельные участки, с подключением к водо- и теплоснабжению, электроэнергии и транспортной инфраструктуре. Впоследствии инвестор может выкупить землю за 1% от кадастровой стоимости. Строительство новых производств в сфере электроники и медицины, а также запуск производственных линий резиденты ОЭЗ Москвы планируют завершить до конца следующего года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общий объем инвестиций в проекты превысит 8 млрд рублей. Всего на предприятиях будет создано более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, одно из запускаемых производств ориентировано на выпуск печатных плат и электроники, еще два специализируются на производстве лекарств.

"Общая площадь застройки трех заводов составит почти 100 тысяч кв. метров. Предприятия в медицинской сфере будут производить лекарства для лечения кардиологических, онкологических и психиатрических болезней. Второй завод будет нацелен на изготовление препаратов для лечения онкологических заболеваний. Новые заводы в Алабушево усилят активность кластеров микроэлектроники и медицинских технологий, развивающихся на территории ОЭЗ столицы", - пояснил он.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, резиденты столичной ОЭЗ активно включаются в проекты по созданию новых производств. Помимо нулевой ставки налога на землю, имущество и транспорт, они получают льготы по аренде земли: ее стоимость рассчитывается по ставке 2% от кадастровой стоимости земельного участка плюс понижающий коэффициент.