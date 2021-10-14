"Ъ": Минпромторг разработает маркетплейс отечественного ПО для предприятий

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минпромторг разработал дорожную карту по созданию единой экосистемы отечественного ПО для промышленных предприятий. Она будет работать по типу маркетплейса, где можно будет получить программы по подписке, пишет в четверг со ссылкой на презентацию ведомства газета " Коммерсантъ ".

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Проект получил название "Модульная мультисервисная промышленная платформа" (ММПП), в нем будут представлены программы, которые предприятия используют для управления производственными процессами, проектировки изделий, диспетчерского контроля, сбора данных с объектов и так далее. Как отмечается в документе, платформа станет "единой средой разработки и тиражирования российского инженерного и промышленного софта". Пилотный запуск намечен на август 2022 года, полностью завершить проект планируется в 2024 году, его стоимость и источники финансирования не уточняются.

Компании, которым требуется инженерное ПО, смогут получить его на платформе по подписке, компенсировав часть затрат за счет субсидий, отметил собеседник издания, знакомый с деталями проекта. Он отметил, что Минпромторг рассчитывает стимулировать импортозамещение в сегменте, который сейчас сильно зависим от иностранных решений.

В ведомстве сообщили, что в конце сентября направили проект на рассмотрение в АНО "Цифровая экономика". В АНО на запрос издания не ответили.

Правительство России в июле поручило Минпромторгу и Минцифры подготовить план мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного ПО, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы.