Страны G20 одобрили разработку мер по переходу к низкоуглеродной экономике

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министры финансов и управляющие центральными банками стран Группы 20 одобрили дорожную карту по устойчивому финансированию и переходу к низкоуглеродной экономике. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина России по итогам заключительной встречи представителей Группы 20.

"Учитывая актуальность экологических проблем, министры и управляющие также договорились содействовать переходу к зеленой экономике и одобрили дорожную карту по устойчивому финансированию. Ее цель - разработка комплекса эффективных мер политики по переходу к низкоуглеродной экономике, координация работы с международными организациями и между различными рабочими органами самой "двадцатки", формирование плана приоритетных мероприятий на перспективу", - говорится в сообщении.

Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года, говорится в пресс-релизе.

"Однако эта задача должна сопровождаться анализом макроэкономических рисков, влияющих на рост, занятость и распределение доходов", - цитирует Силуанова пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

На прошлой неделе представитель Минэкономразвития сообщил журналистам, что министерство сняло с обсуждения в рамках подготовки низкоуглеродного развития до 2050 г. вопрос достижения РФ углеродной нейтральности.

Налогообложение транснациональных компаний

Руководители финансовых ведомства стран "Группы двадцати" одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.

"Руководители финансовых ведомств договорились о ряде мер поддержки уязвимых стран, а также одобрили совместное заявление и детализированный план реформирования правил налогообложения международных групп компаний (МГК). Реформа включает два направления - перераспределение прав на налогообложение прибыли крупнейших МГК в пользу стран - потребителей товаров и услуг (Pillar 1), а также установление глобальной минимальной ставки налогообложения прибыли МГК (Pillar 2)", - говорится в сообщении.

Ранее Силуанов анонсировал, что Россия подпишет соглашение по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, новые правила должны заработать с 2023 года.

По его словам, необходимость такого соглашения возникла в связи с принятием некоторыми странами локальных мер в сфере налогообложения транснациональных компаний. Однако меры не носили системного характера.

Механизм Pillar 1 предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более €20 млрд в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Pillar 2 предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%.