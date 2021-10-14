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Силуанов заявил, что видит риски стагфляции мировой экономики

Глава Минфина отметил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Слова министра приводятся в пресс-релизе Минфина по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы двадцати".

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Министр отметил, что "видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики". "Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны", - говорится в сообщении.

"Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением", - сообщает Минфин.

Министр заявил также, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией.

"Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали", - сказал Силуанов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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