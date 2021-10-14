Эксперт: индустриальные парки необходимо создать в каждом регионе Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Индустриальные парки следует создать в каждом регионе Северного Кавказа, это позволит создать новые рабочие места, а бизнесу минимизировать расходы для запуска. Такое мнение ТАСС высказал директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Было бы хорошо, чтобы республики СКФО более эффективно пользовались этим инструментом и хотя бы по одному [индустриальному парку] было, Ставрополье, безусловно, лидер в этом направлении, ряд регионов пока еще не влились в эту историю. <…> Это позволит минимизировать бизнесу расходы для запуска и создать новые рабочие места, плюс на площадке индустриального парка регион всегда может использовать целый ряд льгот и мер поддержки, это тоже делает более привлекательным приход инвесторов как внутренних, так и внешних", - сказал Тлисов.

По его словам, индустриальные парки создаются двумя способами: на базе уже существующих площадок и с нуля. "Понятно, что это общемировая практика, которая неплохо себя зарекомендовала. Конкретная реализация внутри макрорегиона СКФО или конкретного муниципалитета зависит от того, какими проектами будет наполнен технопарк, какие производственные линии будут размещены. Важным фактором являются как кадры, так и сама экономическая модель проекта, которая должна быть тщательно проработана", - добавил собеседник агентства.

Тлисов также отметил, что технопарки - это площадки, которые позволяют с наименьшими издержками для бизнеса запускать новые интересные направления. "Я думаю, что подобные форматы будут уместны и востребованы, и идея запуска еще нескольких площадок заслуживает поддержки. Во всяком случае она интересна, но важно, какими производствами мы хотим их наполнить", - добавил он.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли России призвало субъекты Северо-Кавказского федерального округа активизировать работу по созданию индустриальных парков. По данным министерства, на территории округа действуют семь индустриальных парков, еще семь создаются.