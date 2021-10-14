{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Генсек ОПЕК заявил, что новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ситуация на нефтяном рынке находится под влиянием новых штаммов коронавируса, государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах "Российское энергетической недели".

"Мы должны отметить внешние факторы, которые влияют на эволюцию нефтяного рынка. Это связано с реакцией государств на новые штаммы коронавируса, - сказал он. - Дисбаланс рынка [нефти] в настоящий момент требует действий со стороны государств и таких международных организаций, как ООН, ускорить темпы вакцинации".

Теги
Баркиндо, МухаммедПандемия COVID-19Российская энергетическая неделя - 2021
Российская энергетическая неделя - 2021
Азербайджан планирует нарастить поставки газа в Турцию и Европу
Читать полностью