"Ъ": ФАС выступила против предустановки некоторых российских приложений на смартфоны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) высказалась против обязательной предустановки приложений российских маркетплейсов, музыкальных сервисов, приложений электронных и аудиокниг на смартфоны. При этом антимонопольная служба поддержала предустановку российских программ для видео-конференц-связи (ВКС), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ФАС в Аналитический центр (АЦ) при правительстве.

Как следует из письма, механизм предустановки приложений направлен на то, чтобы уравнять положение российских сервисов, которых нет на устройствах, и иностранных, которые предустановлены по умолчанию. Приложениям отечественных маркетплейсов, электронных и аудиокниг, музыкальных сервисов не требуется дополнительное продвижение, потому что они лидируют в рейтинге приложений для скачивания, считают в ФАС. В то же время отечественному софту для видеоконференций сложно конкурировать с зарубежными аналогами.

Как сообщает издание, ранее АЦ направил в ФАС замечания рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины к проекту Минцифры, представленному в сентябре 2021 года. Перечень обязательных к предустановке приложений может быть расширен сервисами электронных книг, музыки, ВКС и маркетплейсами. Как уточняет АЦ, обсуждение проекта вскоре будет возобновлено. В ФАС и Минцифры ситуацию не прокомментировали.

О законе

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО откладывался еще на три месяца - до 1 апреля 2021 года. Тогда же было принято решение, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии.

В перечень российских программ для предустановки с 1 апреля 2021 года на продаваемые в России технически сложные товары входят в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги".