Во Владивостоке запустят первый в РФ каршеринг электромобилей во втором квартале 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Автомобильный холдинг "Соллерс Груп" и энергетическая компания "Русгидро" подписали соглашение о совместной реализации первого в России проекта каршеринга электромобилей во Владивостоке, сообщила в четверг пресс-служба "Соллерс Груп". Запуск намечен на второй квартал 2022 года.

"Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО "Соллерс Груп" Вадим Швецов и член Правления - первый заместитель Генерального директора ПАО "Русгидро" Юрий Любимов в рамках Российской энергетической недели <…>. Сервис по аренде электромобилей планируется запустить в столице Приморья во втором квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

На первом этапе проекта на улицах Владивостока должно появится 140 шеринговых электромобилей, а пользователям сервиса предложат поминутный прокат электромобилей с гибкими тарифами и возможностью аренды машин на выходные. Компания "Русгидро", которая оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций, будет выступать поставщиком услуг зарядки для электромобилей.

"Запуск нашего каршерингового проекта с "Русгидро" во Владивостоке позволит протестировать перспективную модель перехода на электромобильность на самом развитом с точки зрения потребления электротранспорта рынке Приморья и начать получать данные для дальнейшего развития продуктов и сервисов в области электротранспорта", - приводит пресс-служба слова Швецова.

В сентябре компания "Соллерс", имеющая во Владивостоке производство автомобилей и автомобильных двигателей, приняла решение о расширении производства в сторону электромобилей.