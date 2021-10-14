"Роснефть" и BP обсудили поставки газа в Европу по экспортному договору между компаниями

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни в рамках "Российской энергетической недели" обсудили возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

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"Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями", - сказано в сообщении.

"Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд кубометров газа из ресурсов "Роснефти" по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у президента и сейчас прорабатывается правительством Российской Федерации", - сказал на встрече Сечин.

Компании также обсудили возможность создания совместного предприятия по развитию инфраструктуры для заправок автотранспорта природным газом в РФ.

Кроме того, Сечин и Луни в ходе встречи обсудили вопросы реализации совместных проектов "Роснефти" и BP. На базе совместных предприятий "Харампурнефтегаз" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" планируется запустить проекты в области ESG, отмечает "Роснефть".