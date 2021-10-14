Новак: Россия не ожидает волатильности на рынке нефти

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Нынешние цены и баланс спроса и предложения отражают ситуацию на нефтяном рынке, Россия не ожидает волатильности на рынке нефти. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на "Российской энергетической неделе".

"Не вижу особых проблем, особой волатильности на рынке не предполагается, по моему мнению", - сказал он.

По словам Новака, рынок нефти может полностью восстановиться до конца 2022 года, а в 2021 году спрос восстановится на 6 млн баррелей в сутки.

"Мы видим, что в 2021 году общий рост спроса составит 6 млн баррелей в сутки из тех 10 млн, которые мы потеряли. В следующем году, возможно, мы получим к концу года полное восстановление рынка", - добавил вице-премьер.