МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил в Лондоне быструю доставку продуктов с локальных мини-складов по модели "Яндекс.Лавки". Сервис работает под международным брендом Yango Deli. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Лондон стал вторым европейским городом после Парижа, где появилась эта доставка", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что Yango Deli в настоящее время доступен более 1,4 млн жителей в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон.

"Яндекс.Лавка" - одна из крупнейших сетей дарксторов в мире. Сервис управляет сетью из более 400 дарксторов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, а также в Израиле, Париже и Лондоне.