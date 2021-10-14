Четверть россиян заявили, что не берут трубку при вызове с незнакомого номера

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Четверть жителей России не берут трубку при поступлении звонка с незнакомого номера. Об этом говорится в онлайн-исследовании среди 3 тыс. жителей городов-миллионников страны, которое провел международный разработчик технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net.

"Согласно исследованию, 9 из 10 россиян (87,8%) постоянно сталкиваются со спам-звонками и телефонными мошенниками. Именно это отбивает желание самому отвечать на звонки: четверть россиян (21,8%) не берет трубку при вызове с незнакомого номера", - отмечается в материалах опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Почти половина россиян (43,5%) готова передать управление входящими звонками личному голосовому ассистенту, чтобы избавиться от рекламных и мошеннических вызовов. Опрошенные хотят, чтобы робот ответил на звонок, поговорил с собеседником, задал уточняющие вопросы и прислал расшифровку беседы, а в случае звонка от мошенников поставил бы надежную преграду и блокировал бы их выход на общение с абонентом. Еще треть (27,6%) не согласны, чтобы робот отвечал на их телефонные звонки. Остальные 28,9% респондентов не определились с решением.

Для большинства опрошенных (55%) самой желанной помощью от робота будет ответ на звонки, когда абонент занят или недоступен. Также россияне хотят, чтобы голосовые помощники взяли на себя следующие задачи: общение с телефонными мошенниками (35,2%), ответ на спам-звонки (32,4), участие в опросах кол-центров (29%), совершение рутинных деловых звонков: добавление, перенос встреч и звонков (14,5%).

Персонализация голосовых помощников

Как отмечается в исследовании, стандартные голосовые ассистенты перестали устраивать россиян. Две трети опрошенных хотели бы персонализировать робота: 62,6% респондентов ответили, что им нужна возможность выбирать голос ассистента, пол, способ приветствия звонящего. Интересно, что мужчины в этом вопросе оказались более притязательны. Им важнее, чем женщинам, иметь ассистента, не похожего на остальных - 66,3% против 59,1%.

Главное, что хотели бы менять россияне в помощниках - это голос. Такой вариант выбрали 71,5% респондентов. Еще 56,3% отметили уровень юмора, 55,3% - индивидуальное приветствие, 43,3% - пол.

Кроме того, помимо управления входящими звонками, личный голосовой помощник, по мнению опрошенных, должен уметь совершать ряд рутинных действий. Среди них: получение информации о наличии товара в точке продаж и помощь в его нахождении (60,1%), заказ услуг - доставка еды, вызов такси, поиск услуги на порталах (49,8%), оформление/ подтверждение заказов (42,5%), бронирование столиков, гостиниц, авиа/жд билетов (30,7%), вызов врача на дом/ запись к врачу (25,5%).

Большинство россиян уверены (61,7%), что личный голосовой ассистент должен владеть несколькими языками - это пригодится в зарубежных поездках. При этом почти половина опрошенных (45,8%) считает, что услуга голосового ассистента должна предоставляться бесплатно.