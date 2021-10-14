МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Сбер" приобрел домен с бесплатными онлайн-играми games.ru, следует из базы данных СПАРК.

Согласно информации базы данных, ООО "Сбергеймз" 1 октября этого года зарегистрировало домен games.ru. На данный момент адрес домена не работает.

По данным газеты "Коммерсантъ", стоимость домена оценивается примерно в $1 млн, он может использоваться для создания маркетплейса, на котором будут продавать подписки на профильные сервисы "Сбера" и игры, разработанные компанией самостоятельно и с партнерами.

Источники издания сообщают, что "Сбер" планирует создать витрину собственных игровых продуктов и увеличить долю на рынке экосистем, потеснив "Яндекс".

Весной сообщалось, что "Сбер" в рамках развития нового направления бизнеса планирует представить первые мобильные игры уже до конца текущего года.

Ранее "Сбер" объявил об открытии собственного игрового направления - "СберИгры", - которое дополнит индустрию развлечений экосистемы. "СберИгры" станут одним из сегментов индустрии развлечений "Сбера", управление которой обеспечивает его дочерняя структура - компания "Сберинтертеймент".