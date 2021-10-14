Китай в ходе переговоров с "Интер РАО" попросил удвоить экспорт в ноябре и декабре

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Китайская сторона в ходе с переговоров с компанией "Интер РАО" попросила увеличить объем экспортных поставок в ноябре и декабре 2021 года примерно вдвое к уровню 2020 года. Об этом ТАСС сообщила врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Мы ожидаем от китайской стороны официального обращения об увеличения объемов примерно в два раза в ноябре и декабре от уровня этих месяцев прошлого года. Если официальное обращение поступит и будет подтверждена техническая возможность для такого объема поставок, то по итогам 2021 года будет увеличение поставки в Китай до 4 млрд кВт ч", - пояснила она.