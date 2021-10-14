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Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Видеотрансляция

Мероприятие проходит в формате видео-конференц-связи

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Мероприятие, инициированное Белоруссией, проходит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в формате видео-конференц-связи.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на мероприятии будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза. В их числе - совместное противодействие распространению коронавируса, преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, а также взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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