На создание железнодорожной ветки в ОЭЗ "Завидово" направят около 3,8 млрд рублей

ТАСС, 14 октября. Правительственная комиссия по региональному развитию РФ одобрила выделение Тверской области инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3,8 млрд рублей на строительство железнодорожной ветки в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово". Это позволит обеспечить прямое сообщение с Москвой и доступность для туристов объектов проекта "Волжское море", сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Тверской области из федерального бюджета предоставят 3,8 млрд рублей на строительство новой железнодорожной ветки в ОЭЗ "Завидово". <...> Строительство новой железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта "Завидово" и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах. Ожидаемый пассажиропоток с учетом проживающих на территории Завидово граждан составит более 1 млн 200 тыс. человек, в том числе не менее 750 тыс. туристов", - говорится в сообщении.

Решение о строительстве железнодорожной ветки за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита было принято в июле по итогам рабочей поездки в Тверскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Заявку для получения кредита на возведение 15-го участка пути Октябрьской железной дороги подготовили власти региона. "Это позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между ОЭЗ "Завидово" и Москвой. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ "Завидово" уже вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

"Завидово" - единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе, создана в 2015 году. В мае 2018 года правительство Тверской области утвердило проект планировки территории, по которому "Завидово" делится на семь зон, где предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие ОЭЗ до 2030 года, общая площадь проектирования - 380 га.

На территории ОЭЗ ведется строительство транспортно-пересадочного узла для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в туристско-рекреационном кластере "Волжское море". Этот узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. В 2021 году началась реализация проекта "Завидово парк", включающего, в том числе, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, отели более чем на 1,3 тыс. номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты. Предполагаемый объем инвестиций - более 29,5 млрд рублей, будет создано более 900 рабочих мест, финансирование подтверждено со стороны государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.