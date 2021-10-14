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Водопотребление Москвы сократилось на 30% за 10 лет

Столица также полностью отказалась от закупок дизельного городского транспорта

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Водопотребление в столице сократилось на 30% за последние 10 лет. Об этом рассказал в четверг заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на пленарной сессии конгресса "ESG-(Р) Эволюция".

"За 10 лет водопотребление в городе сократилось на 30% и это является большим прорывом в экологической составляющей", - сказал Ефимов.

Он также рассказал о том, что Москва полностью отказалась от закупок дизельного городского транспорта. С 2021 года город покупает только электрический наземный транспорт и планирует в дальнейшем полностью перейти на него. Кроме того, по словам Ефимова, наметилась тенденция по замене прочего транспорта на электрический.

"Это пока не носит массовых характер, но это лишь вопрос времени. И мы сейчас совместно с "Россетями" готовим проект по оборудованию территории города соответствующими зарядными электрическими станциями, чтобы быть готовыми к постепенному переходу", - рассказал Ефимов.

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