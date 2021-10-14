Комитет Думы по охране здоровья поддержал проект бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в четверг проголосовал за принятие нижней палатой в первом чтении проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Комитет выступает одним из соисполнителей по документу.

"Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает принятие в первом чтении проекта федерального закона… "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", - отмечается в заключении.

Комитет указывает, что проект бюджета предусматривает "существенный рост совокупных государственных расходов на развитие здравоохранения с 3 805 млрд рублей в 2019 году до 5 656 млрд рублей, почти в 1,5 раза в абсолютном выражении". При этом, отмечают в комитете, в законопроекте пока не отражены вопросы финансового обеспечения инициатив "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)", а также "Медицинская наука для человека". Обе инициативы включены в перечень проектов социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Кроме того, в проекте бюджета не отражен вопрос поэтапного внедрения отраслевой системы оплаты труда медработников. Как подчеркивают депутаты, документ не предусматривает никаких источников финансирования проекта "Развитие производства медицинских изделий", что, по мнению комитета, не соотносится с целью госпрограммы по увеличению объемов производства отечественных лекарств и медизделий в денежном выражении в два раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

"Комитет считает важным получить дополнительную информацию о расходах федерального бюджета на лекарственное обеспечение в разрезе конкретных мероприятий", - отмечается в заключении.

О проекте бюджета

Кабмин в сентябре внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет. Прогнозный объем ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году - 141,9 трлн рублей, в 2024 году - 151,5 трлн рублей.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году - 25,24 трлн рублей, в 2024 году - 26,35 трлн рублей. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.