Новак считает, что мир не сможет уйти от углеводородов в ближайшие десятилетия

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Доля углеводородов в мировом энергетическом балансе в ближайшие десятилетия останется превалирующей. От них не уйти, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

"Сегодня доля углеводородов на рынке составляет порядка 85% в мире. Нефть занимает около 31% в энергетическом балансе. Очевидно, что мы никуда не уйдем от углеводородов в ближайшие десятилетия. Несмотря на прогнозы, которые очень разнятся, по поводу будущего углеводородов", - отметил он.

Как добавил вице-премьер, доля углеводородов будет снижаться до 65-70%, а не до 20-30%, как прогнозируют некоторые эксперты. По его словам, заниженные прогнозы Россия оценивает трезво. "Потому что мы думаем не только о хайпе относительно новых источников энергии, а об энергобезопасности - в первую очередь, энергобезопасности своей страны, обеспечения поставок на внутренний рынок необходимых энергетических ресурсов. И, конечно, учитывая наши конкурентные возможности, обеспечения поставок на внешние рынки для обеспечения энергобезопасности стран, которые нуждаются в этом", - пояснил он.

Международный форум Российская энергетическая неделя - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2021 году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках форума прошло награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.