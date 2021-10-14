Министры стран ОПЕК+ могут возобновить очные встречи уже в декабре 2021 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ могут возобновить "живые" встречи уже в декабре 2021 года после полуторагодичного перерыва. Об этом журналистам сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы уже на самом деле проводим очные консультации в двустороннем формате. Но думаю, что можем собраться в Вене все вместе уже в декабре. Конечно, это случится, если все министры будут согласны", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Последняя очная встреча стран ОПЕК+ состоялась в марте 2020 года, когда министрам не удалось договориться об условиях продления сделки. Затем они возобновили переговоры, но уже в онлайн режиме в связи с локдаунами и ограничением в авиаперевозках. С тех пор встречи министров проходят ежемесячно в режиме видеоконференций.