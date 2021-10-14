{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российская энергетическая неделя - 2021

Министры стран ОПЕК+ могут возобновить очные встречи уже в декабре 2021 года

Последняя очная встреча стран ОПЕК+ состоялась в марте 2020 года, когда министрам не удалось договориться об условиях продления сделки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ могут возобновить "живые" встречи уже в декабре 2021 года после полуторагодичного перерыва. Об этом журналистам сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы уже на самом деле проводим очные консультации в двустороннем формате. Но думаю, что можем собраться в Вене все вместе уже в декабре. Конечно, это случится, если все министры будут согласны", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Последняя очная встреча стран ОПЕК+ состоялась в марте 2020 года, когда министрам не удалось договориться об условиях продления сделки. Затем они возобновили переговоры, но уже в онлайн режиме в связи с локдаунами и ограничением в авиаперевозках. С тех пор встречи министров проходят ежемесячно в режиме видеоконференций.

Теги
ОАЭРоссийская энергетическая неделя - 2021
"Москва идет навстречу". Мировые СМИ о выступлении Путина на Российской энергонеделе
На фоне энергетического кризиса в Европе выступление президента РФ стало важным событием для зарубежной прессы
"Москва идет навстречу".
Читать полностью