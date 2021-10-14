Россия и ОПЕК обсудили в Москве климатическую стратегию

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия и ОПЕК в рамках очередного энергодиалога в ходе Российской энергетической недели (РЭН) обсудили подходы по вопросам изменения климата, передает корреспондент ТАСС с открытой части встречи.

Энергодиалог Россия-ОПЕК состоялся на полях РЭН сегодня под руководством вице-премьера РФ Александра Новака и генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо.

Экспертные группы должны обсудить на встрече научно-технологическое сотрудничество, сказал во вступительной части Новак. "Мы также имеем возможность обменяться мнениями и обсудить подходы в преддверии климатического саммита COP-21 в Глазго. Тема реализации Парижского соглашения и достижение углеродной нейтральности очень важная", - отметил он.