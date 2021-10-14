Азербайджан и "Лукойл" обсуждают проекты в области альтернативной энергетики

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Лукойл" интересуется не только нефтяными и газовыми месторождениями в Азербайджане, обсуждаются проекты и в области альтернативной энергетики. Об этом заявил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Лукойл" наш давний партнер, мы тесно работаем. Это [Шах-Дениз] наш не первый проект. "Лукойл" сегодня проявляет интерес также не только к нефтяным и газовым месторождениям, также и к альтернативной энергетике. Мы консультируемся, работаем", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" подписал соглашение о приобретении у малайзийской компании Petronas доли 15,5% в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря за $2,25 млрд. Закрытие сделки ожидается после выполнения отлагательных условий, включая согласование государственной нефтяной компании Азербайджана Socar. Доля "Лукойла" в проекте после закрытия сделки увеличится с 10% до 25,5%.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках форума прошло награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.