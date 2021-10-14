{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Григоренко сообщил, что особый режим на Курилах могут ввести в 2023 году

Вице-премьер отметил, что основной вопрос, который предстоит решить, касается периода времени, на который будут распространяться льготы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Особый преференциальный режим на Курилах может быть введен в январе 2023 года. Об этом журналистам сообщил в четверг заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

"Преференции позволят иметь серьезные возможности для развития бизнеса. <…> Так как речь идет об изменении налогового режима, ставок, где-то об их фактическом обнулении, а у нас налоги вводятся с соответствующего периода, то самое ранее, о чем можно вести речь, это с 1 января 2023 года", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что сейчас обсуждается законопроект, основной вопрос, который предстоит решить, касается периода времени, на который будут распространяться льготы. В качестве базового варианта обсуждаются 10 лет. "Никто не собирается делать льготы короткими, мы будем развивать острова", - подчеркнул Григоренко.

Вице-премьер добавил, что законопроект может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по поводу дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. В частности, планируется освободить организации от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, а также земельного и транспортного налогов.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании минувшего Восточного экономического форума заявлял, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса.

Теги
РоссияДальний ВостокГригоренко, Дмитрий Юрьевич
Пашинян отметил важность создания единых рынков товаров и услуг в рамках ЕАЭС
Премьер-министр Армении заявил, что вопрос защиты внутреннего рынка ЕАЭС, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон, является актуальным
Читать полностью