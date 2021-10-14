За 30 лет тепловые выбросы в Москве снизились на четверть

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Население Москвы увеличилось на треть с 1990 года, но при этом объем тепловых выбросов снизился на четверть. Об этом сообщил в четверг в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве с 1990 года население увеличилось на треть. При этом тепловые выбросы уменьшились на четверть. За последние только 10 лет выбросы опасных веществ в атмосферу уменьшились в два раза. Поэтому наши города, и город Москва [в том числе] с каждым годом, каждым десятилетием, несмотря на концентрацию населения, на свой динамичный рост становится все более экологичнее, а энергетика все более эффективной. Конечно, это результат труда огромных коллективов - в энергетике Москвы работает около 120 тыс. человек, это люди, которые круглые сутки обеспечивают надежность нашей жизни", - сказал Собянин, выразив благодарность сотрудникам энергетической отрасли столицы.

Он подчеркнул, что энергетики играют особую роль в развитии города. "Москва вводит ежегодно около 10 млн кв. м недвижимости. Чтобы обеспечить такое развитие, нужно и развитие энергетики, надежное обеспечение. Когда мы ставим перед собой задачи по улучшению экологической ситуации - без улучшения энергетических систем - это тоже невозможно", - заключил мэр.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.