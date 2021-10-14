Новак считает рациональной идею регулирования газового рынка

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия считает рациональной идею министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана о необходимости введения регулирования газового рынка по аналогии с нефтяным. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

"Рациональное зерно в этом есть", - сказал он.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели высказал мнение, что ситуация на рынках природного газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля, которые переживают период ценовых максимумов, вызвана недостаточными инвестициями в этих отраслях и отсутствием регулирования по примеру ОПЕК+.

По словам бен Сальмана, "углеродная нейтральность не должна быть самоцелью", так как подобные амбиции нарушают стабильность на энергорынках.

"Если мы посмотрим на рынок газа и угля, то увидим, что они нуждаются в подобном регуляторе. Возможно, им просто следует сделать copy-paste и повторить то, что мы делаем на рынке нефти", - предложил он.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках форума прошло награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.