Управляющая компания требует с бизнесмена Полонского оплаты 712 тыс. рублей долга

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Управляющая компания дома, где проживает бизнесмен Сергей Полонский, хочет взыскать с него 712 тыс. рублей долга по коммунальным платежам и за парковочные места. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, куда поступил соответствующий иск.

"К рассмотрению в Таганском суде на 10 ноября назначено исковое заявление управляющей организации ООО "Сервис" к Полонскому С. Ю. о взыскании долга за содержание и коммунальных платежей за 12 машино-мест, всего в размере 712 тыс. 771 рублей", - сообщили в пресс-службе.