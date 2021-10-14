Чубайс: РФ нужно реструктуризировать все отрасли для достижения углеродной нейтральности

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия для достижения углеродной нейтральности к 2060 году должна реструктуризировать все отрасли экономики и пересмотреть ряд направлений внутренней политики. Об этом заявил в четверг специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"В рамках этого пути нам предстоит целый сложнейший список масштабнейших преобразований. Первое - реструктуризация ста процентов отраслей России", - сказал он на пленарном заседании конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации (ESG - environmental (экология), social (социальные аспекты), governance (управление).

Спецпредставитель президента подчеркнул, что России также необходимо пересмотреть налоговую, таможенную, внешнеэкономическую, тарифную, социальную и бюджетную политики. "Создание до десятка отраслей, которых просто не существует сегодня, их просто нет, они должны возникнуть в ближайшее время. Например, водород. Нам предстоит практически с нуля создать в России индустрию водорода", - указал Чубайс.

По его словам, климатическая сфера должна быть полностью исключена из каких бы то ни было ограничений. "Полной нелепостью является в новой жизни ограничение на какие-то климатические проекты в России, которые являются наиболее эффективными в мире", - отметил Чубайс.

В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что РФ будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Данный термин подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

Первая российская международная открытая конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации проходит в четверг в МГИМО в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России".