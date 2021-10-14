На ремонт 6,7 км дорог в Карачаево-Черкесии дополнительно выделили 100 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Дополнительные 100 млн руб. помогут до конца текущего года привести к нормативу 6,7 км дорог в Карачаево-Черкесии, в том числе к курорту "Архыз". Об этом сообщили журналистам в четверг в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Дополнительные федеральные средства выделены в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения". "Карачаево-Черкесской Республике <...> выделено 100 млн рублей. На эти средства главой республики Рашидом Темрезовым было принято решение отремонтировать 6,72 километра автомобильных дорог регионального значения", - говорится в сообщении.

В списке объектов, которые приведут в нормативное состояние за счет средств целевой программы, автомобильная дорога Чекресск - Хабез - подъезд к МЦО "Архыз" (2,35 км), Зеленчукская - Камышовая балка (0,87 км), а также Черкесск - Исправная - Сторожевая в а. Инжичишхо (3,5 км). Сдать объекты в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

Как отмечается, это важные для региона автомобильные трассы, ведущие к всесезонному туристическому комплексу в поселке Архыз и имеющие высокую социальную значимость. "Здесь располагаются школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, здание почты и администрации сельского поселения", - пояснили в министерстве.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".