Газета Bild на фоне энергокризиса в Европе изобразила Меркель в образе снежной королевы

"Где наше правительство в ситуации, когда мы в нем нуждаемся?" - задается издание вопросом в опубликованном в четверг материале. "Вся Германия дрожит в свете прихода рекордно холодной зимы. Инфляция впервые за последние 28 лет выросла более чем на 4%, цены на горючее, электроэнергию и газ достигли рекордных отметок", - пишет газета.

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Газета Bild в редакционной статье обвинила канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что та проигнорировала ситуацию с повышением цен на газ и представила главу кабмина на своем сайте в образе снежной королевы.

"И что делает канцлер Ангела Меркель? Она полностью игнорирует ситуацию. Никаких заявлений, не предусмотрено никаких мер, говорит она через своего представителя Штеффена Зайберта", - отмечает Bild. "Минэкономики ФРГ также, очевидно, не видит нехватки [газа] и необходимости действовать", - говорится в материале.

Газета утверждает, что Меркель, "несмотря на широкий протест, всегда поддерживала проект "Северный поток - 2", а теперь, когда он завершен, Москва якобы "использует его именно для того, от чего предостерегали эксперты, - шантажа Германии и Европы". С точки зрения Bild, РФ слишком мало поставляет газа по уже существующим трубопроводам.

В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу". Одновременно он выразил мнение, что увеличивать еще сильнее транзит через украинскую ГТС опасно, так как ее износ составляет выше 80%. Между тем, указал российский президент, поставки по этому маршруту в текущем году будут примерно на 10% больше, чем контрактные обязательства по транзиту.