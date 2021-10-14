Ассоциация европейского бизнеса обратится к Мишустину по регулированию цен на отели

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса готовит обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с призывом не вводить регулирование цен в отелях во время проведения крупных международных мероприятий, заявил региональный директор Accor в России, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф в ходе круглого стола в Российском союзе туриндустрии.

"По имеющейся у меня информации Ассоциация европейского бизнеса тоже готовит письмо, оно сейчас, если не ошибаюсь, проверяется юр. отделом ассоциации, по этому поводу. Направлено будет тоже премьер-министру с призывом не регулировать цены в немонопольном поле и в бизнесе, который является типично частным бизнесом, который очень сильно зависит от колебаний и сезонности", - сказал он.

Деларофф отметил, что в качестве альтернативы этой мере в период проведения крупных международных мероприятий можно снизить НДС до нуля, и это будет автоматически уменьшать цены на гостиничные услуги на 20%. По его словам, подобное регулирование не является общеевропейской практикой.

"Очень опасный прецедент, потому что он просто может повлечь за собой целый ряд пересмотров кредитных обязательств частных предпринимателей и в конце концов может даже (привести) к банкротству этих частных предпринимателей, которые надеялись на определенную прибыль, но ее недополучили из-за того, что правила игры изменились", - объяснил эксперт.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что работает над законопроектом о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий для предотвращения необоснованного роста цен на услуги отелей в этот период. Позже представители туристического бизнеса и отельеры РФ направили письмо Мишустину с предложением не вводить данную меру.