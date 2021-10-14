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Мишустин: на выплаты жителям и защитникам блокадного Ленинграда выделят 4 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 4 млрд рублей на выплаты по 50 тыс. рублей жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Им будет перечислена единовременная выплата. На эти цели направим около 4 млрд рублей", - сказал он.

Выплаты по 50 тыс. рублей жителям и защитникам блокадного Ленинграда будут направлены до 22 ноября.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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