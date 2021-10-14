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Кабмин выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Кабмин выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям - Мишустин.

Госдума одобрила во II чтении условия утраты статуса участника региональных инвестпроектов
Законопроектом предлагается предусмотреть прекращение статуса участника регионального инвестиционного проекта в случае невыполнения им обязательств, предусмотренных декларацией
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