Правительство дополнительно направит в 2022 году 5 млрд рублей на развитие овощеводства

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование ускоренного развития овощеводства в России составит в 2022 году 5 млрд рублей. Об этом в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей в 2022 году. Также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы", - сказал он.

Это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе. Министр отметил, что в 2021 году овощеводы в наибольшей степени пострадали от неблагоприятной погоды.

"Это сказывается на объеме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах. Как я сказал, сейчас уборка в активной фазе, но, к сожалению, темпы в основных регионах-производителях ниже, чем в прошлом году", - сообщил он. При этом министр подчеркнул, что отечественные сельхозпроизводители прилагают все усилия к тому, чтобы новый урожай овощей и картофеля оперативно поступал в оборот. "Субъекты максимально мобилизуют технику и людей для уборки в открывающиеся погодные окна", - отметил Патрушев.

По его словам, на рост стоимости овощей и картофеля влияет увеличение себестоимости производства, которое связано с повышением цен на удобрения, ГСМ и средства защиты растений. По данным Минсельхоза, в России насчитывается порядка 5 тыс. организованных производителей овощей и картофеля. При этом выращиванием этой продукции традиционно заняты и личные подсобные хозяйства - они обеспечивают производство более 50% овощей и 65% картофеля, добавил министр.