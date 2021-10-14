Кабмин одобрил законопроект о ликвидации собственниками предприятий экологического ущерба

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, обязывающий собственников предприятий ликвидировать накопленный экологический вред после завершения эксплуатации объектов. Владельцев обяжут за пять лет до завершения деятельности представлять план восстановления экологии, законопроект также предусматривает "окрашивание" экологических платежей, сообщает в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Мы исходим из необходимости закрыть эту лазейку, которая позволяет собственникам промышленных предприятий бросать предприятия. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип "намусорил - убери за собой", - приводятся в сообщении слова вице-премьера по итогам заседания правительства.

Как сообщил журналистам глава Минприроды России Александр Козлов, законопроект также предусматривает "окрашивание" экологических платежей. "Административные штрафы за эко-нарушения, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и по искам о возмещении вреда будут аккумулироваться и направляться на природоохранные мероприятия региона по согласованию с Минприроды", - сообщил он журналистам.

Министр отметил, что в настоящее время средства от экологических платежей (более 17 млрд рублей) ежегодно растворяются в консолидированных бюджетах регионов. Абрамченко подчеркнула, что всего лишь 2% поступающих средств направляются на ликвидацию накопленного вреда.

Механизм ликвидации

Ранее Абрамченко сообщила, что данный закон начнет работать в России с 1 сентября 2022 года.

Законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В проекте закона предлагается решить вопрос отчуждения проблемных объектов и ввести механизм контроля сделок. Согласно этому положению, если отчуждение произойдет более чем за пять лет до конца эксплуатации объекта, новый собственник должен представить документы, подтверждающие его финансовую устойчивость. Если же оно произойдет менее чем за пять лет, тогда владелец помимо финансового обеспечения обязан иметь план по ликвидации, на который получено положительное заключение экологической экспертизы.

В план ликвидационных мероприятий, согласно законопроекту, будет включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Поручение президента

Ранее президент России Владимир Путин в послании парламенту поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. "Такой подход очень простой, как он звучит: "Получил прибыль за счет природы - убери за собой", - заявлял глава государства.