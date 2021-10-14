МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air готова открыть полеты в Таиланд, а также увеличить количество рейсов в Египет и ОАЭ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания Azur Air готова совершать рейсы по курортным направлениям Египта, ОАЭ, Таиланда и других вновь открытых стран, - отметили в компании. - Сейчас мы ожидаем уточненную информацию, авиакомпания готова в кратчайшие сроки сформировать программу полетов".

Ранее компания уже открыла рейсы из регионов России в ОАЭ и Египет. Сегодня оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение снять с 9 ноября все ограничения на полеты в Египет (ранее были котированы регулярные рейсы, а чартерное авиасообщение отсутствовало с 2015 года). Более того, штаб принял решение о снятии всех ограничений на полеты в ОАЭ, Австрию, Швейцарию и Финляндию.

При этом штаб решил также с 9 ноября возобновить авиасообщение между Россией и Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией.

Авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований страны - только для граждан России, вакцинированных от коронавируса. Самолеты будут летать из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).