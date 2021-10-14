Собянин сообщил, что ЧП на теплосетях Москвы случаются максимум раз в пять лет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Реорганизация теплоснабжения в Москве обеспечила стабильность работы сетей, чрезвычайные ситуации случаются раз в пять лет. Об этом сообщил в четверг в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели мэр Москвы Сергей Собянин.

"На протяжении 10 лет мы не повышали тарифы выше инфляции. При этом в энергетику было инвестировано 1,7 трлн рублей. <...> Если раньше было 2-3 порыва [ветра] в городе и отключение на много часов жителей города от тепла, то сегодня это ЧП, которое бывает раз в пять лет", - сказал Собянин.

Он добавил, что в ряде секторов экономики монополия является естественной. "Когда я стал мэром (в 2010 году - прим. ТАСС), у нас, например, тепловые магистральные сети и теплоснабжение города были разбиты на две части, это делалось тоже в условиях перехода на рынок, рыночных реформ и т. д. В результате у нас параллельно дымили одни и другие котельные, одновременно сети конкурировали друг с другом, более того энергетики занимались производством энергии, а сетевые компании латали дыры, не имея ни источников, ни тарифов. Поэтому возникали огромные потери, и вся псевдореформа чуть не привела к полному развалу и коллапсу", - объяснил мэр.

Градоначальник добавил, что город "избавился от своих электросетевых и теплоэнергетических компаний". "В результате в городе было закрыто 47 крупных тепловых центров, были ликвидированы угольные, мазутные и так далее. Улучшилась экология, уменьшились тарифы. Теплоснабжение города стало на порядок лучше", - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что при принятии решений власти должны исходить не из популизма и "розовых представлений", а из реалий, при этом ставить задачи по улучшению экологии и эффективности. "10 лет тому назад президент нашей страны сказал, что мы в ближайшие 15 лет уменьшим энергоэффективность нашего валового продукта на 40%. Москва за 10 лет на 37% снизила энергоемкость ВРП без каких-то громких слов, заявлений, обещаний. Это прорыв, реальный прорыв", - заключил мэр.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция пройдет в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.